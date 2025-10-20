Abren Nueva Etapa en la Casa del Emprendimiento de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer el trabajo y ampliar las áreas de oportunidad para emprendedores, fue presentada la nueva etapa de la Casa del Emprendimiento en Irapuato, con la participación de autoridades, empresarios y representantes de la comunidad académica.

La Casa del Emprendimiento es un espacio diseñado para consolidar el ecosistema emprendedor de Guanajuato, fomentar la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico en la región.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la alianza del municipio con el Instituto de Innovación, vigente desde septiembre de 2023, cuando se inauguró este espacio.

“Desde septiembre del 2023, que fue cuando se abrió esta casa, hemos contado con un acompañamiento constante. Esta alianza ha beneficiado a más de 30 mil 900 emprendedores y emprendedoras locales, a través de más de 145 talleres, cursos y programas de formación gratuitos”, señaló la Alcaldesa.

Alfaro García destacó que estos esfuerzos posicionan a Irapuato como un centro emergente de innovación y emprendimiento en México, con reconocimiento internacional. El municipio aparece en el Ranking Global de StartupBlink, un indicador que evalúa los ecosistemas que promueven la innovación y el crecimiento de empresas emergentes. A nivel estatal, Irapuato es la segunda ciudad con más startups, solo después de León.

Por su parte, Juan Antonio Reus Montaño, director general del Instituto de Innovación, resaltó la importancia de la accesibilidad de la Casa del Emprendimiento y reconoció el liderazgo de la presidenta municipal.

“Hoy estamos aquí para entender, transformar y crear; esa es la esencia de nuestras Casas del Emprendimiento en Guanajuato. Contamos con siete espacios en el estado, y este es, sin duda, uno de los de mayor actividad. Nos mueve una responsabilidad compartida: preparar a nuestros talentos para un mundo donde la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia de datos son el nuevo lenguaje”, afirmó.

A partir de esta nueva etapa, el espacio contará con un Módulo de Atención de la Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato”, que ofrecerá acompañamiento integral a las y los emprendedores en cada etapa de su desarrollo.

Como centro de innovación que promueve la colaboración entre startups, emprendedores, inversionistas y actores clave de los sectores académico y gubernamental, la Casa del Emprendimiento ha generado un impacto positivo en el desarrollo económico, social y tecnológico de Irapuato.

El director de Economía y Turismo, Humberto Hernández Salgado, subrayó la importancia de contar con espacios que impulsen ideas y faciliten herramientas, metodologías y equipamiento para convertir proyectos en negocios reales.

La Casa del Emprendimiento se ubica en Calle Cortázar #64, en el Centro Histórico de la ciudad. Su horario de atención es de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, con actividades totalmente gratuitas y abiertas a todas las edades.