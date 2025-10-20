Panistas denuncian “afiliaciones engañosas por parte de la 4T”

León, Guanajuato.- El presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez Becerra denunció una serie de afiliaciones que los llamados ‘siervos de la nación’ están llevando a cabo supuestamente en base a engaños en diversas colonias de León.

El dirigente estatal precisó que, a través de notas informativas de medios de comunicación locales, es cómo fueron exhibidas personas de MORENA realizando “censos falsos” en el conocido Barrio del Coecillo, donde abordaron principalmente a gente de la tercera edad, prometiéndoles servicios de salud a domicilio, así como programas sociales, y lo que recibieron fue su tarjeta de afiliación partidista sin consentimiento.

Incluso, Aldo dijo que supuestamente, una madre de familia informó que la amenazaron con quitar el apoyo a su hija con discapacidad si no se afiliaba.

“MORENA de manera tramposa quiere morenizar el estado… nos dimos cuenta que fue un montaje. Este engaño que tuvieron por parte de MORENA del gobierno federal, le tocaron la puerta a la gente, les ofrecieron programas sociales y de un día a otro ya eran morenistas en contra de su voluntad, no pueden ni atender a la gente en los hospitales”, señaló el presidente del PAN.

Por su parte, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba agregó que este tipo de prácticas se están realizando en diversas partes del país, donde “ofrecen un programa electorero (Salud Casa por Casa), que están promocionando personas que no son profesionales de la salud, sino cuervos de la nación”.

Aldo Márquez aseguró que, a través del área jurídica estatal de Acción Nacional, ya se presentó la denuncia ante las instancias correspondientes y se esperará a los resultados que arrojen las investigaciones.