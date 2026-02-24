¿Qué pasará con los restos de “El Mencho”?

CMDX.- La Fiscalía General de la República confirmó la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación resultó herido durante un enfrentamiento y murió posteriormente a causa de las lesiones.

La identificación se realizó mediante pruebas genéticas y estudios forenses practicados por personal especializado, como parte de las diligencias ministeriales abiertas tras el operativo.

¿Qué pasará con los restos?

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el cuerpo permanece bajo resguardo ministerial mientras se completan los procedimientos legales, entre ellos la necropsia, el registro oficial y la integración de las carpetas de investigación.

El funcionario explicó que, conforme al protocolo en México, los restos de personas fallecidas en operativos federales pueden ser entregados a sus familiares una vez que acrediten legalmente el parentesco y realicen el reclamo correspondiente ante las autoridades.

Este procedimiento no solo aplica para Oseguera Cervantes, sino también para otros presuntos integrantes de su grupo que murieron durante el mismo operativo.

Bajo custodia federal

Los restos fueron trasladados bajo resguardo de seguridad a instalaciones federales, donde permanecen mientras continúan las investigaciones por delincuencia organizada y portación de armas.

Autoridades federales indicaron que el cuerpo permanecerá en custodia oficial hasta que concluyan los trámites periciales y administrativos o hasta que algún familiar solicite formalmente su entrega conforme a la ley.

La confirmación de la identidad marca una de las etapas finales del proceso ministerial tras el operativo en el que murió el líder criminal, considerado uno de los principales objetivos de seguridad en México.