Conmemoran Día de la Bandera en Abasolo

Autoridades y estudiantes participaron en el acto cívico encabezado por el alcalde para rendir honores al Lábaro Patrio

Redacción Notus24 febrero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- En el marco del Día de la Bandera, el Gobierno Municipal de Abasolo llevó a cabo un acto cívico conmemorativo, reafirmando el respeto y orgullo por uno de los símbolos patrios que representan la identidad, historia y valores de las y los mexicanos.

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, instituciones educativas, docentes y estudiantes, quienes se dieron cita para rendir honores al Lábaro Patrio mediante los honores correspondientes, el izamiento de bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y civismo entre la comunidad.

Durante el evento el presidente Job Gallardo destacó la importancia de preservar los valores nacionales y fomentar en las nuevas generaciones el amor por México, recordando que la bandera simboliza la unidad, la libertad y la esperanza que distinguen a nuestro país.

El Gobierno Municipal de Abasolo promueve el respeto a los símbolos patrios y fortalece la formación cívica, impulsando una ciudadanía consciente de su historia y comprometida con el presente y futuro de la nación.

