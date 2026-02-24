Pénjamo regresa a “la normalidad”

Pénjamo, Guanajuato.- Luego de un lunes marcado por la incertidumbre y el cierre anticipado de varios establecimientos en la zona centro, este martes el municipio de Pénjamo aparentemente recuperó su ritmo habitual, con comercios abiertos y mayor presencia de ciudadanos en las calles.

Durante la jornada del lunes, propietarios de negocios ubicados en los alrededores del Jardín Principal optaron por bajar cortinas ante el ambiente de tensión que se percibía en la cabecera municipal. La afluencia de personas fue notablemente menor a la acostumbrada, generando preocupación entre comerciantes y habitantes.

Sin embargo, este día el panorama cambió. Desde temprana hora se observó actividad constante en el primer cuadro de la ciudad, con tiendas, farmacias, restaurantes y otros giros operando con supuesta normalidad. El flujo vehicular y peatonal también volvió a los niveles habituales.

Autoridades municipales informaron que se mantienen atentos ante cualquier situación que pudiera alterar el orden público. Señalaron que la vigilancia se ha reforzado y que continuarán trabajando de manera coordinada para brindar tranquilidad a la población.

A lo largo del día se pudieron observar rondines de seguridad por distintas calles de la cabecera municipal, con presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno: elementos de seguridad pública municipal, así como fuerzas estatales y federales, quienes recorrieron tanto el centro como colonias aledañas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia, destacando que el objetivo es preservar la paz y garantizar que las actividades cotidianas se desarrollen sin contratiempos.

Con ello, Pénjamo vuelve a su dinámica diaria, dejando atrás el ambiente de tensión que se vivió al inicio de la semana.