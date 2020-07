Puntos Editoriales: ¿Cuál será el punto que más afecta?

Guanajuato

El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se encuentra en picada en las encuestas en relación a la imagen y aceptación entre los guanajuatenses, donde el tema de la inseguridad, la falta de acercamiento a sus gobernados y dialogo pareciera que lo están llevando en un espiral en el que el único que parece no darse cuenta es él mismo, O USTED TIENE OTRO PUNTO.

Irapuato

Las medidas para evitar mayores contagios de coronavirus en Irapuato, como el cierre en los fines de semana del Zoológico, parque Irekua, restaurantes y el uso de transporte público, parecieran medidas correctivas, sin embargo, la situación no es un “matrimonio o culpa” entre municipio y ciudadanos o el propio estado, sino de la propia federación, donde el mansaje del máximo representante AMLO es no usar cubrebocas y señalar de manera constante que va a la baja, cuando los indicadores muestran lo contrario o cuál es su PUNTO DE VISTA.

Salamanca

Aunque Salamanca parece haber “detenido” el brote de coronavirus que se dio en un principio, la alcaldesa de MORENA Bety Hernández, anda tan tranquila que se da el lujo de irse a comer al restaurante Argentino con su equipo de trabajo para que se no sea molestada y señalada en tierras freseras, porque no trae cubrebocas, pero eso sí, mucha, mucha vigilancia y no precisamente sanitaria.

Manuel Doblado

El despido de personal en Manuel Doblado o mejor dicho reacomodo de trabajadores de la administración del priista Adolfo Alfaro, bajo el argumento de reducción de sueldo o licencia del cargo, es una medida para ahorrar unos grandes pesos en la administración, aunque a destiempo y con posibles repercusiones para las elecciones del 2021.

Pénjamo

El PAN tiene varios aspirantes a la candidatura a la presidencia, entre ellos el “Arqui Chacón”, quien en días pasados lo integraron como encargado de la dirección de Desarrollo Económico, situación que supone que el alcalde Juan José García quiere tener contentos a sus “allegados” como el tesorero José Felipe Martínez y Moi Murillo en Servicios Básicos, buscando unidad y medición en la aceptación de hombres, aunque faltan otros y otras más que no están en este grupo.

Abasolo

En Abasolo, aunque el gobierno municipal, supuestamente es el que debería tener lista su carta de intención a reelección o un nuevo rostro, al parecer no hay acuerdos y están buscando a un ciudadano que pueda encabezar al PRI en las elecciones del 2021, porque al parecer Chame Cruz, ya lo único que busca es irse a su casa a descansar.