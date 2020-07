Alcalde de Pénjamo reveló que su hija contrajo coronavirus por “fiestera”

Pénjamo, Guanajuato.- El alcalde de Pénjamo, Juan José García López, reveló que su hija se infectó de coronavirus, porque andaba de fiesta, mientras hacía la entrega de apoyos a médicos y enfermeras, donde añadió que las personas que no usen el cubrebocas adecuadamente serán multadas con tres días de salario mínimo a 5 horas detención.

“Festejos y demás las consecuencias las están viviendo ustedes (médicos y enfermeras), porque todos los días el director de Seguridad Pública, interrumpen fiestas… se me enoja mi hija porque cuento la historia, yo soy el testigo de que cuento las fietsas, un día mi hija se fue a una fiesta entre semana, le hacíamos broma con mi esposa, un día me dijo papá ni caso me haces, no dormí toda la noche de la temperatura alta, le dije a Miguel que hiciera la prueba y resultó positiva” dijo el alcalde Juan José García, relatando que la fiesta de su hija.

Hay que hacer mención que el alcalde enfatizó en multar a personas que no usen adecuadamente el cubrebocas, aunque hace unos días, puso el desorden en plena contingencia e hizo fiesta al dar el banderazo por el arranque de obras de pavimentación de una calle en la comunidad de Churipitzeo y junto con su equipo de trabajo aceptaron una invitación a comer sin respetar las recomendaciones de salud que él mismo predica.

Alcalde de Pénjamo rompe sus propias medidas de seguridad por coronavirus mostrando nulo respeto a su pueblo

En ese evento el edil, junto a su equipo de trabajo no respetaron la sana distancia, incluso sin pena y ética alguna el Alcalde destapó una botella de tequila que se dio el lujo de beber en horario de trabajo portando orgullosamente el uniforme oficial.

Durante este evento de entrega de material de salud y alimentos, al personal médico, en el que algunas empresas privadas formaron parte del apoyo, donde un médico señaló “este es uno de los eventos no deseables, aun cuando nos reúne un fin noble, lo que da origen a esta reunión nos encontramos en una situación difícil”.