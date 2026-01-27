Pugna entre grupos rivales posible causa de masacre, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato. La masacre que ocurrió en Salamanca, en la que fallecieron 11 personas, al parecer estaría relacionada una disputa territorial entre dos carteles que operan en Guanajuato, según reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Con relación a la agresión ocurrida en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida y 10 resultaron lesionadas, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, al menos 5 de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG” dice la ficha informativa difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según los primeros informes, cinco de las víctimas, iban uniformados y presuntamente estarían custodiando a una persona en el campo de fútbol, en el poblado de Loma de Flores, donde ocurrieron los hechos, aunque de este último no se dieron más detalles.

El ataque ocurrió cuando presuntamente un grupo perteneciente a Santa Rosa de Lima, llegó al sitio, aunque previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas en las que al parecer, habían realizado amenazas contra sus “rivales”.

Hay que señalar que al igual el mismo fin de semana, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira y una más en San Vicente de Flores aunado a una amenaza con un artefacto explosivo fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca.

Hay coordinación

Tras los lamentables hechos registrados el día de ayer en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, autoridades municipales, estatales y federales acordaron fortalecer la coordinación institucional para atender la situación, avanzar en las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona.

Durante una reunión de trabajo realizada en el C4 de Salamanca, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado al municipio y subrayó que la ruta para dar resultados es el trabajo conjunto.

“Tenemos la instrucción de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de brindar todo el apoyo. Venimos a hacer equipo con el Ayuntamiento y con las autoridades municipales para responder con coordinación, inteligencia y acciones concretas”, expresó.

ma