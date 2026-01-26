Presentan libro sobre la fundación de León

León, Guanajuato.- En el marco del aniversario 450 de la Fundación de León, fue presentado en el Archivo Histórico Municipal el libro “Acta de Fundación de León, Traslado de 1606”, obra del Rodolfo Herrera Pérez, director del organismo.

El texto reúne la transcripción y el estudio de uno de los documentos más importantes de la historia leonesa y es fundamental para comprender el nacimiento jurídico e histórico de nuestra ciudad.

La región donde se asienta la ciudad comenzó a ser ocupada por españoles y aliados indios en el marco del descubrimiento de minas en Guanajuato y quedó como zona de paso hacia las minas de Zacatecas.

La zona fue nombrada Valle de Señora y en 1576 fue fundada la Villa de León por disposición del virrey Martín Enríquez de Almanza. Se le puso ese nombre en honor al lugar de donde él era oriundo.

La obra fue presentada por Luis Alegre Vega, Cronista de la Ciudad de León, y Pablo Eduardo Pérez Joya, Maestro en Historia por la Universidad de Guanajuato e investigador de la Oficina del Cronista Municipal de Celaya, quienes compartieron reflexiones sobre la trascendencia histórica y regional del documento.

La moderación estuvo a cargo de Pedro Daniel Reveles Reyes, Coordinador de Eventos y Exposiciones y Atención a Visitantes del Archivo Histórico Municipal de León.

Los participantes explicaron el proceso de conformación jurídica de la Villa, que hasta el siglo XIX obtuvo el rango de ciudad.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales e invitados especiales, entre ellas Claudia Isela Sánchez Alcaraz, Directora del Archivo de Trámite; Moisés Pacheco Tavares, Encargado de Archivo y Acervo Histórico adscrito a la dirección general del Archivo de San Francisco del Rincón y Francisco José Murillo Moreno, Coordinador de Fondos Documentales del AHML.

Además, por primera vez, el público en general pudo conocer de manera directa el Traslado de 1606, documento que conserva el texto del Acta de Fundación de León del 20 de enero de 1576, pieza clave para entender el origen de la Villa y su proceso de legitimación.

A 450 años de su fundación, León vuelve a mirarse en sus documentos, reconociendo que conocer nuestros orígenes fortalece nuestra identidad y da sentido a nuestro presente.