Puente de La Bimbo en Irapuato arrancaría hasta 2026

Irapuato, Guanajuato.- La construcción del puente de La Bimbo, una de las obras viales más relevantes para el oriente de Irapuato, finalmente no iniciará este año, como se había previsto. La presidenta municipal Lorena Alfaro García confirmó que el arranque deberá moverse hasta 2026, debido a los tiempos financieros y técnicos asociados al endeudamiento estatal autorizado por el Congreso de Guanajuato.

La edil explicó que la intención original era comenzar la obra en los primeros meses de 2025, entre marzo y abril, una vez liberados los recursos provenientes del financiamiento estatal. Sin embargo, el proceso de operación del crédito, la planeación ejecutiva y la preparación del proyecto obligarán a extender los plazos.

Alfaro García señaló que su administración buscará evitar que la construcción del puente coincida con las obras del tren de pasajeros, que también atravesará la zona. Esto, dijo, para reducir el riesgo de congestionamiento y complicaciones para residentes y automovilistas.

El puente de La Bimbo contempla una inversión aproximada de 333 millones de pesos. Será construido sobre la Calzada de Guadalupe, uno de los corredores más transitados de la ciudad, y cuyo flujo vehicular ha crecido significativamente en los últimos años debido al desarrollo habitacional y comercial del sector.

El proyecto busca agilizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad hacia el Puente de Guadalupe, la salida a León y diversas colonias aledañas.

Con el nuevo calendario, el gobierno municipal espera que el proyecto pueda licitarse y arrancar formalmente en 2026, siempre sujeto a la liberación total de los recursos estatales.