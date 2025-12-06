Dan 37 años por feminicidio a hombre en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la ciudadanía que, como resultado del trabajo de investigación y la exposición de datos de prueba ante un Tribunal de Enjuiciamiento, se obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años de prisión en contra de KEVIN “N”, declarado responsable del delito de feminicidio, ocurrido en el municipio de Salamanca en el año 2024.

Los hechos fueron acreditados por el Ministerio Público durante el juicio oral, donde se demostró que el 21 de marzo de 2024, aproximadamente a las 00:30 horas, el sentenciado y la víctima se encontraban en el interior de un domicilio ubicado en la colonia El Rocío. En dicho lugar, y conforme a lo expuesto, KEVIN “N” agredió físicamente a la víctima, ocasionándole múltiples lesiones hasta perder los signos vitales.

Además de la pena privativa de libertad impuesta, el juez ordenó que el sentenciado cubra una indemnización por muerte, así como por concepto de gastos funerarios, ambos en favor de las víctimas indirectas. También se le impuso una multa y como parte de las obligaciones impuestas, el responsable deberá someterse a tratamiento psicoterapéutico, mientras que, por el monto de la pena impuesta, se negaron todos los beneficios y sustitutivos previstos por la ley.

Finalmente, se decretó la suspensión de sus derechos electorales durante todo el tiempo que dure la pena de prisión.