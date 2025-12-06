Arden puestos de Gavira, junto al mercado Hidalgo

Guanajuato, Guanajuato.- Pasaban las dos y media de la madrugada cuando una persona llamó al 911 para avisar que un puesto del emblemático mercado de Gavira, ubicado en uno de los costados del histórico mercado Hidalgo.

Los primeros en llegar a atender el reporte fueron elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal, quienes verificaron la magnitud del fuego, que ya para ese momento había consumido varios puestos. Lograron evitar una mayor propagación. En su reporte señalan que el aviso les llegó a las 2:47 horas.

Minutos más tarde llegaron elementos del Heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos, quienes con el uso de agua a presión y extintores químicos controlaron el siniestro.

Protección Civil señala que la afectación total fue de 7 locales completamente destruidos y 6 en forma parcial, todos ellos semifijos. No hubo ninguna persona lesionada.

Los bomberos contaron un total de 15 espacios afectados, al considerar también los perjudicados al momento de apagar el fuego de los lugares incendiados.

La presidenta municipal, Samantha Smith, también informó sobre el hecho:

“Gracias a la rápida intervención de la Policía Municipal de Seguridad, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato, el incendio fue controlado oportunamente, evitando que se propagara y que se presentara una tragedia mayor. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas”.

Luego añadió:

“Quiero ser muy clara: no están solos. Desde el primer momento hemos estado en coordinación y acompañaremos a las y los comerciantes afectados, a través de las áreas de Desarrollo Económico y Protección Civil, para brindar apoyo, orientación y el respaldo institucional necesario en este momento tan difícil.

Las causas del incendio serán investigadas conforme a la ley. De manera preliminar se reporta un posible cortocircuito, y se realizarán los análisis correspondientes, incluyendo la revisión de cámaras y los procedimientos ante el Ministerio Público. Guanajuato es una ciudad solidaria y unida, y así lo vamos a demostrar”.

Ola de incendios

En esta semana se registraron dos incendios más en la zona centro de la ciudad, lo que ha llamado la atención de sectores ciudadanos. Los siniestros han sido registrados en callejones aledaños a la zona turística y han afectado a familias humildes. En el más reciente, ocurrido el jueves en el callejón de Mezquita, una anciana de 84 años debió ser rescatada de entre las llamas y alcanzó a sufrir quemaduras de primer grado.