Provocan incendio en basurero de llantas, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos trabajan para controlar y sofocar un incendio registrado en un área donde se consumen basura y llantas, en la comunidad de San Francisco de la Charca.

De acuerdo con el reporte preliminar, al momento no se tiene registro de personas lesionadas ni se considera que exista riesgo para la población, ya que el siniestro se mantiene bajo control mientras continúan las labores de enfriamiento y extinción.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para permitir el libre paso de las unidades de emergencia que se dirigen a la zona, a fin de no entorpecer las maniobras y agilizar la atención del incidente.

Protección Civil reiteró que se mantendrá la vigilancia en el lugar hasta lograr la total sofocación del fuego y evitar cualquier posible reactivación.