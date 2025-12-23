Acompañamiento pedagógico impulsa avances en lectura en primaria rural de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad rural de Gabino Vázquez en Irapuato, la maestra Asesora Técnico Pedagógica Maricela Gutiérrez Aguirre acompañó el proceso de aprendizaje de Óscar, un estudiante de tercer grado que enfrentaba importantes desafíos en lectura y escritura.

Al inicio, Óscar no lograba relacionar los sonidos con las letras y solo escribía símbolos o trazos sin significado. Para apoyarlo, la ATP aplicó estrategias como la de Aventuras en Papel, El Cofre Multigrado, secuencias didácticas y actividades del Tipi lector.

“Poco a poco, Óscar comenzó a identificar sonidos, reconocer sílabas y establecer correspondencia entre lo que escuchaba y lo que escribía. Su avance fue notable: pasó de un nivel presilábico a uno silábico-alfabético en un corto periodo, afirmo la maestra Maricela Gutiérrez.

Un elemento clave en su progreso, dijo la ATP, fue la lectura en voz alta. La maestra inició cada clase con un cuento, fomentando la curiosidad y la atención del grupo. Con el tiempo, las y los estudiantes esperaban con entusiasmo ese momento y comenzaron a llevar libros a casa, fortaleciendo su hábito lector. Este acercamiento continuo a la lectura permitió que Óscar diferenciara sonidos, palabras y estructuras que antes no identificaba.

La maestra Maricela reconoce que estos logros son resultado del trabajo conjunto entre la escuela y el acompañamiento que brinda la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Delegación Regional IV, que impulsa y respalda la labor docente y a sus Asesores Técnicos Pedagógicos en zonas rurales.

Para la Secretaría de Educación de Guanajuato, el avance de Óscar refleja el compromiso del personal educativo y demuestra cómo el acompañamiento cercano y las estrategias emanadas del Gobierno del Gente, son las adecuadas para transformar la trayectoria escolar de una niña o un niño del estado de Guanajuato.