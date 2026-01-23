Promueven en España “ruta religiosa” guanajuatense

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo fue presentada la Ruta Religiosa contempla el recorrido Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, informó la presidenta municipal, Samantha Smith.

En un acto en el que participaron representantes de los cuatro municipios, se sumaron a la Red de Turismo Religioso y recibieron su certificación oficial en un acto encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La ruta tiene varios espacios emblemáticos: empieza con el Cristo del Cubilete, prosigue hacia la capital, que en su paso tiene como principal propuesta de ruta al templo de la Valenciana. En Dolores Hidalgo destaca la parroquia de Nuestra Señora de Dolores y en San Migue de Allende están Atotonilco y la Parroquia de San Miguel Arcángel.

Son sólo los espacios más emblemáticos, pues en las cuatro localidades existen espacios de culto con valor histórico, cultural y arquitectónico y comunidades con fiestas religiosas que muestran tradiciones populares.

En el caso de la capital del estado, sobresalen templos como el de la Compañía, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, el de Cata, así como el de Belén y el ubicado en Pardo, entre otros más.