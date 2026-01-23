Detectan casa previamente asegurada como bodega de droga en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un inmueble con sellos oficiales y dosis de presunta droga fueron asegurados por Células Mixtas en las que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Como parte de los patrullajes preventivos de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Purísima Concepción.

Ahí observaron a una persona en la vía pública con una pipa de cristal, quien al notar la presencia policial la arrojó al suelo y huyó, ingresando a un domicilio ubicado sobre la calle Noviembre.

En el inmueble, los integrantes de la FSPE confirmaron que tenía sellos oficiales de aseguramiento, que habían sido rotos, por lo que verificaron el lugar.

En el interior no se localizó a la persona; se encontraron sustancias con características de cristal, en polvo con características de cocaína, así como de piedra base. También hierba verde y seca con características de marihuana y pipas de cristal.

Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional, y se integró la cadena de custodia conforme a los protocolos legales.