Condena a mujer celayense por homicidio infantil y maltrato a 3 menores

Yeraldy N. pasará 18 años en la cárcel tras comprobar su responsabilidad en la muerte de un niño y 2 años más por violencia familiar

Redacción Notus23 enero, 2026

Celaya, Guanajuato.- YERALDY “N” ha sido sentenciada por un tribunal, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditara su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y violencia familiar en el municipio de Celaya.

Por estos hechos, la autoridad judicial impuso una pena total de 20 años de prisión: 18 años por el homicidio calificado de un niño y 2 años adicionales por el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres menores. La investigación estableció que los hechos ocurrieron en mayo de 2023, en un domicilio de la colonia Los Olivos.

Durante el proceso, se acreditó que el menor fue víctima de violencia física extrema de manera reiterada, lo que provocó que perdiera el conocimiento y, horas más tarde, la vida. El dictamen pericial determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cerrado de abdomen.

Asimismo, se demostró que, pese a la gravedad de las lesiones, la sentenciada no le proporcionó atención médica oportuna. Dentro del mismo proceso, la Fiscalía comprobó que otros menores que habitaban el domicilio también fueron víctimas de maltrato físico y psicológico constante.

El tribunal ordenó el pago de la reparación del daño por gastos funerarios y las afectaciones causadas a las víctimas. Debido a la gravedad de los hechos, se negaron beneficios o sustitutivos de la pena, además de confirmarse que la representación legal de uno de los menores ya recibió el pago correspondiente.

Redacción Notus23 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información