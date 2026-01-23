Condena a mujer celayense por homicidio infantil y maltrato a 3 menores

Celaya, Guanajuato.- YERALDY “N” ha sido sentenciada por un tribunal, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditara su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y violencia familiar en el municipio de Celaya.

Por estos hechos, la autoridad judicial impuso una pena total de 20 años de prisión: 18 años por el homicidio calificado de un niño y 2 años adicionales por el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres menores. La investigación estableció que los hechos ocurrieron en mayo de 2023, en un domicilio de la colonia Los Olivos.

Durante el proceso, se acreditó que el menor fue víctima de violencia física extrema de manera reiterada, lo que provocó que perdiera el conocimiento y, horas más tarde, la vida. El dictamen pericial determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cerrado de abdomen.

Asimismo, se demostró que, pese a la gravedad de las lesiones, la sentenciada no le proporcionó atención médica oportuna. Dentro del mismo proceso, la Fiscalía comprobó que otros menores que habitaban el domicilio también fueron víctimas de maltrato físico y psicológico constante.

El tribunal ordenó el pago de la reparación del daño por gastos funerarios y las afectaciones causadas a las víctimas. Debido a la gravedad de los hechos, se negaron beneficios o sustitutivos de la pena, además de confirmarse que la representación legal de uno de los menores ya recibió el pago correspondiente.