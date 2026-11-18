Irapuato, Guanajuato.- Las carreteras de Guanajuato amanecieron este miércoles sin bloqueos, luego de que productores de maíz y trigo levantaran los cierres. Los agricultores, aclararon que la movilización no ha terminado y que esperan respuestas en una reunión prevista en secretaria de Gobernación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, la circulación quedó restablecida en todos los puntos alrededor de las 18:30 horas del martes. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, informó que la liberación se acordó tras una mesa de trabajo con autoridades federales y de otros estados.

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense descartó nuevos cierres para hoy y en un comunicado dijeron que “este proceso de lucha continúa”, detallando que para las 18:00 horas de hoy en la Ciudad de México esperan tener acuerdos con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Hay que señalar que Irapuato fue el municipio más afectado de la región, porque hubo cuatro bloqueos, entre ellos en la carretera federal 90 frente a la planta de Gillette, en la vía Pueblo Nuevo–Irapuato, en el Libramiento Norte cerca del Ejido Malvas y en la Silao–Irapuato a la altura de Purísima del Progreso.

La protesta, convocada junto con organizaciones de Jalisco y Michoacán, exige precios justos para el maíz y el sorgo, precio de garantía para el trigo, el pago de cosechas pendientes, seguro agrícola para zonas siniestradas y ajustes a la cuota energética para el bombeo. Los productores acusan a la Sader de incumplir los acuerdos firmados el 22 de octubre.