Pénjamo, Guanajuato.- El impacto entre dos camiones de carga frente a la central de autobuses de Pénjamo provocó el cierre de dos carriles en la carretera federal 90, en dirección a La Piedad. En el hecho no se registró ninguna persona lesionada.

Según los primeros reportes, fue un choque por alcance en el que se presume, el conductor de un tractocamión de doble remolque no pudo detenerse y terminó estampándose contra un vehículo que transportaba ladrillos. Las unidades terminaron invadiendo gran parte de la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y de emergencia; los paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja descartaron que los conductores presentaran heridas de consideración. Asimismo, se reportaron daños materiales considerables.

Derivado del accidente, comenzó a acumularse el tráfico en la zona. Guardia Nacional realizó trabajos para retirar los vehículos y se encargó de desviar a los automovilistas.