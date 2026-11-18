Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Productores porcícolas de Guanajuato se unieron este martes a la movilización nacional del sector agropecuario que incluye bloqueos carreteros en distintos estados para solicitar apoyo gubernamental ante la caída en el precio de venta del cerdo y el ingreso de carne importada.

Según datos proporcionados por los propios productores, el kilogramo de cerdo en canal se cotizó este martes en 27.83 pesos, cifra que consideran insuficiente frente a los más de 40 pesos que estiman necesarios para cubrir los costos de alimentación, vacunas y mantenimiento de las granjas, afectando también a trabajadores y proveedores de la cadena productiva.

Asimismo, los manifestantes señalaron que las importaciones provenientes de Estados Unidos, Canadá y Brasil desplazan la producción local, por lo que pidieron a las autoridades reforzar las inspecciones sanitarias en aduanas. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre estas demandas.