Productores guanajuatenses de maíz “amenazan” con marcha y bloqueos si no se establece precio de garantía

Guanajuato.- El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, advirtió que productores de maíz del Bajío, Guanajuato, Michoacán y Jalisco realizarán bloqueos en casetas y carreteras el próximo lunes 27 de octubre si no reciben una respuesta favorable de las secretarías de Gobernación y Agricultura respecto a su demanda de establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

López Ríos señaló que el paro nacional previo no fue suficiente para que el Gobierno Federal modificara su postura y considerara los precios solicitados por los productores, ni para que excluyera los granos básicos —maíz, frijol, trigo y sorgo— del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ante ello, dijo, se analiza la posibilidad de movilizar maquinaria agrícola hacia la capital del país.

El dirigente criticó a los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación, al señalar que redujeron el presupuesto rural, eliminaron programas sociales y desmantelaron instituciones como la Financiera Rural, que otorgaba créditos al sector. Afirmó que, a pesar de los discursos sobre autosuficiencia y soberanía alimentaria, México continúa siendo un país importador de alimentos.

De acuerdo con datos mencionados por la UNTA, el país produce menos del 50 por ciento del maíz que consume, 20 por ciento del trigo y del arroz, 80 por ciento del frijol y apenas 5 por ciento de las oleaginosas. López Ríos sostuvo que en los últimos 37 años, el índice de autosuficiencia alimentaria ha caído del 72 al 42 por ciento.

También recordó que la organización campesina se opuso a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la reforma del Artículo 27 Constitucional en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, al considerar que dichas medidas provocaron la crisis actual del campo.

El dirigente señaló que los costos de producción agrícola han aumentado de manera desproporcionada en comparación con los ingresos de los productores, al estimar una inversión de alrededor de 55 mil 500 pesos por hectárea para obtener un rendimiento de 10 toneladas, mientras que el precio actual del maíz ronda los 4 mil 800 pesos por tonelada.

López Ríos concluyó que la organización demanda una nueva política de desarrollo productivo que garantice la autosuficiencia y soberanía alimentaria, y advirtió que, de no haber respuesta, podrían emprender una “gran revuelta nacional pacífica”.