Perro policía Orkan detecta más de 420 dosis de droga en León

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), detuvieron a un presunto distribuidor de droga con más de 420 dosis.

Esta acción se dio en el marco de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y como parte de las acciones permanentes contra el narcomenudeo, durante un patrullaje sobre la calle Bauxita en la colonia Rizos del Saucillo.

Integrantes de la corporación realizaban patrullajes de apoyo con el oficial canino especializado en detección; en la inspección identificaron a un hombre que mostró actitud evasiva al notar presencia policial.

El oficial canino Orkan, marcó de manera positiva una bolsa negra que la persona sostenía. En su interior fueron localizadas 42 bolsitas con hierba seca con características de marihuana, 90 bolsitas con sustancia granulada tipo cristal, equivalentes a 332 dosis de marihuana y 108 dosis de cristal.

El detenido fue identificado como Luis Osvaldo “N”, de 32 años, con domicilio en la misma colonia. La persona y las sustancias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.