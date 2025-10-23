Exmilitares detenidos en la capital por “amenazar” a familia

Guanajuato, Guanajuato.- La Policía Preventiva detuvo a tres hombres -que se dijeron exmilitares- por portación de armas de fuego en la colonia Yerbabuena, luego de que fueran reportados por presuntas amenazas a una familia.

El hecho se registró en la calle Colita de la Presa. Una persona solicitó apoyo al observar una camioneta color arena estacionada afuera de su domicilio, con varios hombres a bordo, quienes, de acuerdo el reporte, habían acudido el día anterior para amenazar a su esposo con armas de fuego.

La policía se trasladó al lugar. La mujer relató que los mismos individuos llegaron el día anterior a su propiedad, exigiéndole de manera agresiva y con armas en mano que retirara sus vehículos de un terreno, argumentando ser los dueños y que procederían a limpiarlo con maquinaria.

El denunciante señaló ser dueño del terreno desde hace 10 años y actualmente mantiene un juicio por la legalización de la propiedad. Su esposa manifestó que los hombres también amenazaron su integridad por haber realizado la denuncia.

En el sitio, los oficiales ubicaron a los tres hombres señalados y procedieron a entrevistarlos y realizarles una inspección preventiva. Como resultado, se localizaron varias armas de fuego abastecidas. A un hombre de 55 años, originario de la Ciudad de México, se le encontró en una cangurera un arma de fuego con 15 cartuchos y un cargador extra con 15 cartuchos más. A otro sujeto de 49 años, del Estado de México, se le localizaron dos armas de fuego: una con 17 cartuchos y otra con 41 cartuchos. A un tercer hombre de 63 años, también de la Ciudad de México, que se encontraba a bordo de la camioneta, se le halló un arma de fuego en la guantera, abastecida con 9 cartuchos, además de dos cargadores extra con 17 cartuchos cada uno.

Los tres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de la Policía Preventiva para su puesta a disposición de la autoridad competente. Cabe mencionar que los detenidos se identificaron con credenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en situación de retiro.