Productores del campo de Huanímaro siguen esperando apoyos

Huanímaro, Guanajuato.- Productores del campo del municipio de Huanímaro continúan a la espera de la liberación de recursos económicos que les permitan mitigar las pérdidas registradas en sus cosechas a causa de las inundaciones durante la pasada temporada de lluvias.

De acuerdo con información proporcionada por Josué Magdaleno Meza, director de Desarrollo Rural del municipio, se reportaron varios siniestros agrícolas que afectaron principalmente a parcelas ubicadas en Rancho Guadalupe, La Lobera y El Zapote. Tras el incidente, explicó, se realizaron de inmediato las gestiones correspondientes para integrar el reporte y acceder a un subsidio que ayude a los productores damnificados.

“El siniestro ya fue reportado y estamos en trámite para poder bajar un subsidio, de manera independiente por parte del Gobierno del Estado. Actualmente seguimos con estos procesos y esperamos que pronto haya buenas noticias para entregar este apoyo a quienes resultaron afectados”, señaló el funcionario.

Magdaleno agregó que las gestiones continúan en coordinación con autoridades estatales, con el objetivo de que el recurso se libere a la brevedad y se convierta en una alternativa de alivio para las familias del campo que vieron comprometida su producción.

Mientras tanto, los productores mantienen la expectativa de que los trámites avancen y se concrete el apoyo, pues las afectaciones por las inundaciones impactaron de manera directa en su economía y sustento.