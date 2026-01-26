Vinculan a proceso a hombre por intento de feminicidio en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso penal de Christian Gustavo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2026, entre las 17:00 y 17:20 horas, en un domicilio de la colonia Carmen CTM, donde el presunto agresor golpeó repetidamente a su madre dentro de la cocina, ocasionándole graves lesiones. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Desde el inicio, la Fiscalía activó un protocolo integral con perspectiva de género, con la participación de agentes de investigación, peritos, personal médico y psicólogos, reuniendo pruebas sólidas para ejercer acción penal.

En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional declaró legal la detención y vinculó a proceso a Christian Gustavo “N”, imponiéndole prisión preventiva durante la investigación complementaria.

La Fiscalía reafirma su compromiso con la protección de la vida, dignidad e integridad de las mujeres, asegurando que la violencia de género será investigada y sancionada conforme a la ley.