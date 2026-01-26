Vinculan a proceso a hombre por intento de feminicidio en León

Christian Gustavo “N” agredió violentamente a su madre en su domicilio de la colonia Carmen CTM; la Fiscalía activó protocolo con perspectiva de género y logró prisión preventiva durante la investigación

Redacción Notus26 enero, 2026

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso penal de Christian Gustavo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2026, entre las 17:00 y 17:20 horas, en un domicilio de la colonia Carmen CTM, donde el presunto agresor golpeó repetidamente a su madre dentro de la cocina, ocasionándole graves lesiones. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Desde el inicio, la Fiscalía activó un protocolo integral con perspectiva de género, con la participación de agentes de investigación, peritos, personal médico y psicólogos, reuniendo pruebas sólidas para ejercer acción penal.

En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional declaró legal la detención y vinculó a proceso a Christian Gustavo “N”, imponiéndole prisión preventiva durante la investigación complementaria.

La Fiscalía reafirma su compromiso con la protección de la vida, dignidad e integridad de las mujeres, asegurando que la violencia de género será investigada y sancionada conforme a la ley.

Redacción Notus26 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información