Priorizan regularización de asentamientos en Acámbaro y Jerécuaro

Celaya, Guanajuato.– Los 3 niveles de Gobierno instalaron una mesa permanente de trabajo para la regularización de los asentamientos humanos de Nuevo Chupícuaro, en el municipio de Acámbaro y Puroagüita, en el municipio de Jerécuaro.

En la reunión, encabezada por el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, participaron Amílcar Ganado Díaz, representante de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, autoridades estatales y municipales de Acámbaro y Jerécuaro, así como habitantes de las comunidades.

La regularización y ordenamiento territorial en dichas zonas es una instrucción que ha encomendado la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a fin dar certeza jurídica al patrimonio de sus habitantes.

Durante la reunión se aclararon las diversas dudas de los habitantes y se explicó el procedimiento a seguir para la regularización de los asentamientos humanos por parte de la Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la instalación de dicha mesa permanente con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas y coordinadas entre la Federación, el Estado y los municipios de Acámbaro y Jerécuaro, además de la instalación de un módulo permanente de atención a los habitantes de las comunidades antes mencionadas, por parte de la Dirección de Regularización de Asentamientos Humanos de la Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra.

La siguiente mesa de trabajo se convocará una vez que concluyan los trabajos técnicos, lo que se prevé para el mes de febrero, y se invitará a la Presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato.