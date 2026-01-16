Encuentran remolque con reporte de robo en carretera Celaya-Villagrán

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un semirremolque con reporte de robo y mercancía agrícola valuada en 700 mil pesos.

Como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), integrantes de las fuerzas realizaban recorridos preventivos sobre la carretera Celaya-Villagrán.

El personal operativo localizó un semirremolque tipo caja seca, marca Hyundai, color blanco, que se encontraba estacionado y cargado en la colonia Álamos.

Tras la verificación, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo, por lo que se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

En el interior del semirremolque se localizaron mil costales de avena, con un peso aproximado de 25 kilogramos cada uno, equivalentes a 25 toneladas de producto, destinado a actividades productivas del sector agroalimentario.

El vehículo y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para las investigaciones correspondientes.