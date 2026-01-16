Llega “Somos Eraitzicuitzio”, festival para el aniversario de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal presentó el Festival de la Ciudad 2026 “Somos Eraitzicuitzio”, que se realizará del 1 al 15 de febrero con más de 150 actividades en más de 35 sedes, para celebrar el 479 aniversario de la fundación de Irapuato.

La programación incluye conciertos y presentaciones de Grupo Viento y Sol, Daniela Spalla, Jenny and The Mexicats, Orquesta Pérez Prado & Roco Pachukote, Majo Aguilar, Banda Lirio, Daniel Núñez (Tributo a José José), Rondalla del IMCAR, Grupo Retro, Revolver Urbano, DJ Selecter Joshua, Oh My Jah (Unplugged), Catsup Proyecto Perla, Punto y Coma y otros talentos irapuatenses.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que el Festival abre oportunidades al talento local y acerca la cultura a todas las familias. Señaló que esta edición consolida el posicionamiento de Irapuato como un municipio histórico y activo, con una programación amplia y diversa.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, invitó a las familias a disfrutar del festival y a compartir la alegría e identidad de la ciudad.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), Gloria Cano de la Fuente, resaltó que todas las actividades serán gratuitas, inclusivas y pensadas para públicos de diferentes edades durante 15 días.

Entre los eventos centrales destaca la 53ª Presea Vasco de Quiroga, máximo reconocimiento del municipio, que se entregará en un acto solemne con producción artística de alto nivel.

Como parte del posicionamiento turístico y cultural, se anunció que Irapuato participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en España, promoviendo el Festival de la Ciudad y la Feria de las Fresas en el ámbito internacional.

La programación podrá consultarse en las redes sociales del Gobierno de Irapuato y del IMCAR. Esta agenda fortalece el eje “Tu Irapuato” dentro de la estrategia Irapuato 27

Al detalle:

* 2 mil artistas (90 % irapuatenses)

* Música, danza, teatro, artes visuales, talleres y gastronomía

* 25 recorridos turísticos

* 10 puestas en escena

* 7 exposiciones

* 8 encuentros con la lectura

* 4 encuentros gastronómicos

5 callejoneadas

* 6 actividades especiales

* Caravana de emprendedores