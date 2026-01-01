Primera guanajuatense 2026 es de Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud informó que a la 1:38 de la madrugada de este 1 de enero, en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, nació la primera guanajuatense del año, marcando el inicio de un nuevo ciclo lleno de vida y futuro.

La pequeña que llevará el nombre de Madison y llegó al mundo mediante parto natural, con un peso de 2,745 gramos y una estatura de 50 centímetros.

Su madre, Rosa Isela Barboza Barrera, así como la recién nacida, se encuentran en óptimas condiciones de salud, gracias a la atención profesional, humana y oportuna del personal médico y de enfermería.