Mauricio Vázquez, formado en fuerzas especiales, suple a Samuel Ugalde

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith Gutiérrez, nombró a

Mauricio Vázquez González, un especialista en operación policial y operativos de élite, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en sustitución de Samuel Ugalde.

Vázquez González tiene más de 25 años de experiencia en seguridad pública a nivel municipal y estatal.

Se desempeñó como Comisario de la Policía Preventiva de Guanajuato y Subsecretario Operativo de Seguridad Ciudadana, cargos desde los cuales ha coordinado despliegues tácticos, operaciones de alto impacto, reacción inmediata y control territorial.

Durante 16 años formó parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con responsabilidades directas en operativos especiales, intervenciones de riesgo y acciones de contención en escenarios críticos.

Su formación está orientada a fuerzas especiales y operación táctica, con capacitación en operativos de élite y combate urbano, protección ejecutiva, técnicas de retención, control inmediato y manejo de armas, certificación como instructor en retención y control táctico, intervención policial en escenarios de alto riesgo.

La información curricular difundida por el gobierno municipal señala que es licenciado en derecho, con dominio del sistema penal acusatorio, primer respondiente, cadena de custodia y registro nacional de detenciones, lo que le permite combinar fuerza operativa con legalidad y control institucional.

También ha tenido participación directa en Protocolo ALBA, células de búsqueda de personas, atención a violencia de género y operación policial con enfoque en derechos humanos, lo que refuerza un perfil táctico pero institucional.

Su designación como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana responde a la necesidad de mantener control operativo, capacidad de reacción inmediata y nueva conducción táctica de la corporación, señala el comunicado.

Vázquez González empezó sus funciones desde el pasado 31 de diciembre de 2025.