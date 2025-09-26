Primer informe de Gobierno en Pénjamo: reducción de deuda histórica

Pénjamo, Guanajuato.- Ante un lleno total en el Jardín Ana María Gallaga y con la asistencia de más de 3 mil ciudadanos, la presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, rindió este jueves su primer informe de gobierno, acompañada por integrantes del Ayuntamiento 2024-2027.

Estuvo acompañada del Secretario del Ayuntamiento Christian David Tejeda Alatorre y los regidores Shahairy Cerda Lemus, Rolando Flores Ayala, Katia Susana Alvarado Hernández, Jennifer Alatorre Berumen, Leticia Arroyo Rodríguez, José Eduardo Martín Rojo, Luis Alberto Reyes Valle, Daisy, Lizbeth Villalobos Magaña y Francisco Javier Pérez Cervantes.

Políticos, empresarios, prestadores de servicios, campesinos, amas de casa y estudiantes provenientes de todos los rincones del municipio acudieron para escuchar la rendición de cuentas del primer año de la primera mujer en la historia que encabeza el gobierno penjamense.

Con gestos de cercanía hacia la gente, saludando, abrazando y llevando la mano al corazón, Molina agradeció la confianza de los penjamenses y aseguró que este informe no representa a una sola persona, sino la historia de lo que se ha logrado unidos, hombro con hombro.

Saneamiento financiero y austeridad

En su mensaje, la presidenta recordó el estado crítico en que recibió las finanzas municipales, con una deuda de más de 113 millones de pesos. Informó que gracias a la honestidad y la austeridad, su administración ha logrado una reducción del 48% en dicha deuda, equivalente a 54.5 millones de pesos.

Detalló que ya no se debe el Derecho de Alumbrado Público —por primera vez en 10 años—, se ha liquidado parte de la deuda histórica con el IMSS y se han cubierto pagos pendientes a proveedores y sentencias laborales que la administración anterior dejó sin atender.

“Con austeridad y orden, demostramos que gobernar con honestidad da resultados”, expresó.

Bienestar para todos

Molina destacó la recuperación del DIF municipal, que pasó de estar en abandono a convertirse en un espacio digno para los más vulnerables, con inversión en instalaciones, vehículos y programas sociales.

Subrayó la distribución de más de un millón de raciones de comida, apoyos a mujeres a través del Instituto de la Mujer Móvil y la apertura del Centro Libre, un espacio seguro contra la violencia de género.

En cultura y juventud, celebró que los talleres en la Casa de Cultura hoy son gratuitos, triplicando su matrícula a más de 1,500 niños, y que se han organizado torneos y ferias para impulsar a jóvenes emprendedores y deportistas.

Obra pública y servicios básicos

Con una inversión superior a 147 millones de pesos, el gobierno municipal ha emprendido pavimentaciones, ampliaciones de agua potable, drenajes, electrificaciones y rescates de espacios públicos.

Destacan la rehabilitación del Jardín Ana María Gallaga, la recuperación del Parque Lineal y la conclusión de la alberca semiolímpica, antes símbolo de corrupción y hoy proyecto en marcha para la ciudadanía.

Crecimiento y empleo

La presidenta informó que se han generado 500 nuevas plazas laborales y se ha impulsado la economía local con ferias de artesanas y emprendedores. Asimismo, Pénjamo celebró su primer Festival del Tequila, posicionando al municipio como un referente turístico y cultural.

Seguridad y prevención

En materia de seguridad, Molina resaltó la inversión de más de 11 millones de pesos en equipo y patrullas, además de la capacitación de 187 elementos policiales.

Puso énfasis en la prevención, con programas como “Presidenta con A en tu escuela”, que ha llegado a más de 7,200 estudiantes, y más de 550 talleres en cultura, deporte y valores, alcanzando a 33 mil personas.

“La paz no se decreta, se construye todos los días desde la raíz”, afirmó.

La transformación continúa

Finalmente, la presidenta anunció proyectos emblemáticos para los próximos meses, entre ellos la Farmacia del Bienestar, la primera UTOPÍA en Pénjamo y el programa “Transformando con el corazón”, que otorgará apoyos económicos a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por hechos violentos.

“Pénjamo vive su transformación. Con honestidad, amor y trabajo hombro con hombro, construiremos un municipio con bienestar, dignidad y seguridad para todos”, concluyó entre ovaciones.