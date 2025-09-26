Ya puedes consultar Informe de Gobierno de Lorena Alfaro en línea

La plataforma integra inteligencia artificial y facilita el acceso a información sobre acciones, programas y avances municipales

Redacción Notus26 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- A través del enlace https://informe.irapuato.gob.mx/, la ciudadanía tiene la posibilidad de conocer las acciones realizadas durante el primer año de gobierno de la Administración 2024–2027, encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García.

La plataforma permite consultar el Informe de Gobierno, así como los principales instrumentos de planeación de la ciudad, entre ellos el Programa de Gobierno Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo 2025.

El sitio integra inteligencia artificial, lo que facilita la realización de consultas de manera ágil y precisa sobre políticas públicas, estrategias, programas y avances impulsados por el Gobierno Municipal.

Con esta herramienta, se fortalece la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, al acercar a la ciudadanía el trabajo realizado para el desarrollo de Irapuato.

