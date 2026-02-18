Primaria Francisco Villa de Arandas es orgullo Irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- La escuela primaria Francisco Villa, ubicada en la comunidad de Arandas, es un ejemplo de educación y formación de jóvenes irapuatenses con valores, así lo reconocieron autoridades municipales durante el evento “La Presidenta en tu Escuela”.



La alcaldesa, Lorena Alfaro García, durante su visita a la institución, destacó la gran labor que realizan maestras y maestros, así como madres y padres de familia, para formar niñas y niños con valores y orgullosos de su ciudad.



“Aquí se respira un ambiente muy bonito; se nota la cordialidad entre el director, los maestros y las madres de familia que nos acompañan, y por supuesto, la actitud de las niñas y los niños lo dice todo. Hoy queremos que todas y todos nos sintamos orgullosos de vivir en esta ciudad, porque Irapuato es una ciudad muy bonita, y eso nos llama a cuidarla, a mantenerla limpia y en orden”, resaltó.





Alejandro Rivera Negrete, director de la primaria, agradeció a la Presidenta Municipal por mantener cercanía con las escuelas y convertir las necesidades en acciones concretas, demostrando que el apoyo a la educación es una prioridad para su gobierno.



“Los recursos, la infraestructura y los programas que impulsa no son solo apoyos administrativos; son puertas que se abren, herramientas que transforman y oportunidades que cambian vidas. Su guía nos permite avanzar con rumbo claro, mejorar nuestras prácticas y mantener siempre en el centro lo más importante: nuestros alumnos”, mencionó.



Por su parte, Juan Luis Saldaña López, delegado de la Región IV de la SEG, reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de Irapuato para reforzar los valores en las escuelas y felicitó a maestras, maestros y padres de familia, quienes trabajan con un mismo objetivo: la educación y formación integral de las niñas y los niños.

