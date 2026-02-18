Vacunación masiva en León: Macrocentro se instalará este jueves

Dosis contra Covid-19, influenza, sarampión y más se aplicarán a niños y adultos mayores

Redacción Notus18 febrero, 2026

LeónGuanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la delegación Guanajuato, instalará en León un Macrocentro Masivo de Vacunación para la población en general, en los cuales se aplicarán diferentes vacunas para protección, sobre todo de menores de edad y personas adultas mayores, a fin de completar esquemas de vacunación. 
 
El coordinador de Salud Pública del Instituto, doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, informó que las vacunas que se aplicarán son: influenza, COVID-19, Neumococo, VPH (Papiloma), doble viral (sarampión rubéola), triple viral (sarampión-rubéola-parotiditis) y BCG. 
 
El macrocentro será instalado el jueves 19 de febrero de 9:00 a 14:00 horas en el Centro Comunitario 21 dMarzo, ubicado en la avenida 21 dMarzo en la colonia Lomas de Vista Hermosa, código postal 37330, León, Guanajuato. 
 

