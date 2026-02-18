Convivencia en parque vecinal termina en un muerto y menores heridos

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- El pasado martes un ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón dejó 8 menores de edad heridos y una persona de 36 años sin vida, según cifras oficiales. El hecho ocurrió en la calle Argentina, de la colonia Renovación.

Según los primeros reportes, niños, adolescentes y adultos se encontraban en el parque conviviendo, cuando un grupo de hombres armados a bordo de vehículos comenzaron a disparar al lugar. De ahí que uno de los adultos perdiera la vida y algunos menores que se encontraban jugando resultaran lesionados.

El Gobierno de San Francisco Del Rincón informó que 3 fueron dados de alta, pero 5 continúan recibiendo atención médica. Además de recalcar que la zona se ha mantenido acordonada y vigilada mediante operativos de personal de seguridad.