Primaria de Irapuato recibe distintivo “Escuela Azul” por fomentar el cuidado del agua

Irapuato, Guanajuato.- La primaria Josefa Ortiz de Domínguez recibió el distintivo “Escuela Azul” tras implementar capacitaciones y prácticas enfocadas en la promoción del cuidado del agua entre su comunidad estudiantil.

Esta acción fue promovida por el Gobierno de Irapuato, a través de la Junta de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), con el objetivo de involucrar a niñas y niños en el cuidado de este vital líquido, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental desde temprana edad.

La institución se convirtió en la primera escuela en obtener este distintivo, que Japami busca replicar en otras instituciones educativas del municipio, para lograr una concientización activa y participativa en más estudiantes.

Durante el evento, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que desde su gobierno se impulsa la participación ciudadana y la cercanía con la población, trabajando de manera conjunta sociedad y gobierno para construir una ciudad pacífica y amigable con el medio ambiente.

“Contenta de estar en las escuelas constatando cómo nuestros niños, nuestras niñas, están siendo concientizados de la importancia del cuidado del agua y esta labor que se hace a través de la Japami en esta escuela; hoy celebrar que hay una formación en el cuidado del medio ambiente”, manifestó.

Por su parte, Roberto Tejeda, director de Japami, señaló que estas acciones fortalecen el trabajo de la dependencia.

“Son las nuevas generaciones quienes tendrán la responsabilidad de administrar y preservar los recursos naturales en el futuro”, destacó.

Con la entrega del distintivo “Escuela Azul”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación ambiental y el desarrollo sostenible en Irapuato. Estas acciones no solo fortalecen la formación académica de las y los estudiantes, también siembran en ellos la conciencia y responsabilidad necesarias para proteger el agua y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones, además forman parte de los objetivos de la Estrategia Irapuato 27.