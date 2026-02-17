León presenta teatro escolar gratis contra el bullying

“Bolita, bitácora de un viaje” estará en el Teatro Manuel Doblado para enseñar a los niños a alzar la voz

Redacción Notus17 febrero, 2026

León, Guanajuato.- Este año se llevará a cabo la quinta edición del programa Teatro Escolar León, Guanajuato, que en 2022 comenzó a implementarse bajo un esquema y recurso completamente municipal.

A cargo del Instituto Cultural de León, esta iniciativa, dirigida especialmente a estudiantes de nivel básico, forma parte de las acciones para impulsar el fomento a la educación artística como una herramienta para contribuir al desarrollo y formación ética y cultural de las niñas, niños y adolescentes.

En esta ocasión, el programa presentará la obra Bolita, bitácora de un viaje, escrita y dirigida por Alfredo Ávila y a cargo de la compañía Líquido Colectivo. La puesta en escena aborda la historia de Belén, quien, a sus 9 años de edad, sufre episodios de bullying por parte de sus compañeros de escuela, quienes le llaman Bolita debido a su aspecto físico. Además, tiene que sobrellevar la ausencia de su madre, a quien, de un día para otro, ha dejado de ver.

Con ayuda de su imaginación, y de dos amigos, emprenderá un viaje a la NASA para pedir prestada una nave espacial y llegar a la luna, pues, según su abuela, puede que ahí se encuentre su mamá. Así, Belén iniciará una aventura para llegar a sus cálidos brazos.

A través de esta producción, Líquido Colectivo busca que niños y niñas exploren diferentes situaciones y emociones con la intención de desarrollar empatía y mejorar la capacidad de gestionar sus sentimientos, pues es posible que en escena se encuentran con reflejos de su propia vida, de su salón de clases, del patio de recreo o incluso de su propio hogar. Pretenden, además, reforzar medidas de prevención, sensibilizando y animando a niñas, niños y jóvenes para alzar la voz y buscar entornos saludables.

Bolita, bitácora de un viaje tendrá una temporada con 40 funciones, a realizarse en el Teatro Manuel Doblado, del lunes 02 al viernes 20 de marzo, sin costo y con registro previo para grupos escolares, de los cuales quedan pocos espacios, y, de manera general, para aquellos grupos mayores a 10 personas.

Como se ha llevado a cabo en ediciones anteriores, en esta ocasión también se realizará una función especial abierta a todo público, sin costo y sin necesidad de registro; ésta será el domingo 15 de marzo a las 13:00 horas. Importante acudir con tiempo previo para garantizar su acceso. El montaje es recomendado para niñas y niños a partir de los 7 años y tiene una duración de 60 minutos.

Te invitamos a conocer más sobre la oferta del ICL en la página culturaleon.com, así como en redes sociales, Facebook: Instituto Cultural de León; Instagram, X y TikTok: @culturaleon.

Teatro Escolar León, Guanajuato 2026

Bolita, bitácora de un viaje

Texto y dirección: Alfredo Ávila

Compañía Líquido Colectivo

Del 02 al 20 de marzo

Teatro Manuel Doblado

Sin costo

Funciones:

-Lunes 02 de marzo: 11:00 y 15:00 h

-Viernes 20 de marzo: 11:00 h

-Lunes a viernes: 9:00, 11:00 y 15:00 h

-Domingo 15 de marzo, función especial: 13:00 h (entrada sin costo y sin registro previo)

-Lunes 16 de marzo no habrá funciones

Redacción Notus17 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información