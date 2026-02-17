León presenta teatro escolar gratis contra el bullying

León, Guanajuato.- Este año se llevará a cabo la quinta edición del programa Teatro Escolar León, Guanajuato, que en 2022 comenzó a implementarse bajo un esquema y recurso completamente municipal.

A cargo del Instituto Cultural de León, esta iniciativa, dirigida especialmente a estudiantes de nivel básico, forma parte de las acciones para impulsar el fomento a la educación artística como una herramienta para contribuir al desarrollo y formación ética y cultural de las niñas, niños y adolescentes.

En esta ocasión, el programa presentará la obra Bolita, bitácora de un viaje, escrita y dirigida por Alfredo Ávila y a cargo de la compañía Líquido Colectivo. La puesta en escena aborda la historia de Belén, quien, a sus 9 años de edad, sufre episodios de bullying por parte de sus compañeros de escuela, quienes le llaman Bolita debido a su aspecto físico. Además, tiene que sobrellevar la ausencia de su madre, a quien, de un día para otro, ha dejado de ver.

Con ayuda de su imaginación, y de dos amigos, emprenderá un viaje a la NASA para pedir prestada una nave espacial y llegar a la luna, pues, según su abuela, puede que ahí se encuentre su mamá. Así, Belén iniciará una aventura para llegar a sus cálidos brazos.

A través de esta producción, Líquido Colectivo busca que niños y niñas exploren diferentes situaciones y emociones con la intención de desarrollar empatía y mejorar la capacidad de gestionar sus sentimientos, pues es posible que en escena se encuentran con reflejos de su propia vida, de su salón de clases, del patio de recreo o incluso de su propio hogar. Pretenden, además, reforzar medidas de prevención, sensibilizando y animando a niñas, niños y jóvenes para alzar la voz y buscar entornos saludables.

Bolita, bitácora de un viaje tendrá una temporada con 40 funciones, a realizarse en el Teatro Manuel Doblado, del lunes 02 al viernes 20 de marzo, sin costo y con registro previo para grupos escolares, de los cuales quedan pocos espacios, y, de manera general, para aquellos grupos mayores a 10 personas.

Como se ha llevado a cabo en ediciones anteriores, en esta ocasión también se realizará una función especial abierta a todo público, sin costo y sin necesidad de registro; ésta será el domingo 15 de marzo a las 13:00 horas. Importante acudir con tiempo previo para garantizar su acceso. El montaje es recomendado para niñas y niños a partir de los 7 años y tiene una duración de 60 minutos.

Teatro Escolar León, Guanajuato 2026

Bolita, bitácora de un viaje

Texto y dirección: Alfredo Ávila

Compañía Líquido Colectivo

Del 02 al 20 de marzo

Teatro Manuel Doblado

Sin costo

Funciones:

-Lunes 02 de marzo: 11:00 y 15:00 h

-Viernes 20 de marzo: 11:00 h

-Lunes a viernes: 9:00, 11:00 y 15:00 h

-Domingo 15 de marzo, función especial: 13:00 h (entrada sin costo y sin registro previo)

-Lunes 16 de marzo no habrá funciones