Irapuato registra una detención cada hora; zona centro encabeza las cifras

Irapuato, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? registró una detención cada hora en Irapuato durante 2025. El personal de seguridad detuvo a 7906 personas tanto por faltas administrativas como por presuntos delitos, sobre todo en la zona centro del municipio, que, con más de 900 arrestos, concentró el 12 por ciento del total.

El barrio de San José fue la zona con más detenciones, con 401; seguido del centro con 357; y el Barrio de San Vicente, con 162. Así, la mayor concentración de movimiento policiaco se destaca en la zona del centro.

De los días de la semana, los lunes concentraron el 15 por ciento de las detenciones, lo que representó 1222 personas.

Un 89 por ciento de los detenidos, que se traduce en 7074, realizó faltas administrativas y el 24 por ciento tuvo conductas agresivas, el 22 fue por merodear, y el 17 por ciento se encontraba bebiendo en la vía pública, como los tres factores más importantes.

832 personas sí cometían presuntos delitos y el robo fue el más frecuente, con más de la mitad del porcentaje. Respecto a las personas que estaban en posesión de narcóticos, representaron el 23 por ciento. El 9 por ciento portaba armas tipo revólver, pistola, entre otras.