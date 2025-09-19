Primaria Andrés Quintana Roo de Irapuato es “desalojada”; participan en Simulacro Nacional

Irapuato, Guanajuato.- La escuela Primaria Andrés Quintana Roo, ubicada en la colonia Constitución de Apatzingán en Irapuato, participó en el Simulacro Nacional que conmemora los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. Tras una alerta, los alumnos y maestros comenzaron a implementar el protocolo de emergencia.

Los alumnos realizaron las acciones para resguardarse dentro de las aulas de manera adecuada, posteriormente las autoridades del plantel determinaron que dad la situación de la posible emergencia sería necesario evacuar la escuela.

Tras la orden de evacuación los alumnos de cada grado se ordenaron para salir del plantel siguiendo las indicaciones de sus maestros, los alumnos mostraron una gran actitud y mucha disposición hacia el simulacro.

Uno a uno los grupos iban desalojando el plantel, bajo el repetir de “no corro, no empujo, no juego” los alumnos caminaban ordenados y se iban acomodando en las calles aledañas en donde estarían sanos y salvos.

Posteriormente los maestros de la primaria establecieron las brigadas correspondientes y comenzaron a hacer su labor respectiva, entre ellas la brigada de rescate, en la cual buscaron entre los “escombros” si no había quedado algún niño, maestro o personal dentro del platel, afortunadamente no se reportaron heridos durante este simulacro.

Durante este Simulacro Nacional, más instituciones educativas y gubernamentales también participaron de manera exitosa, creando así una conciencia de la prevención ante un desastre natural.