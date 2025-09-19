Buscan a don Jesús, “La escopeta” del fútbol en San José de Iturbide

San José de Iturbide, Guanajuato.- Con 80 años, don Jesús Sosa Herrera salió de la comunidad de San Sebastián del Salitre en el municipio de San José de Iturbide el 15 de septiembre sin que hasta el momento se conozca su paradero. Su hija alertó que padece de lagunas mentales, por lo que pide apoyo para localizarlo.

Su familia ha estado buscándolo desde que dejó su casa vistiendo una camisa a cuadros color vino, azul marino y blanco, además de un pantalón de mezclilla gris azulado. El adulto mayor se desorienta con facilidad, es de complexión delgada, piel morena, ojos pequeños, nariz ancha, bigote y barba color gris.

Durante gran parte de su vida se desempeñó como árbitro local de fútbol, de ahí que fuera apodado “La Escopeta”.

En caso de verlo, sus seres queridos solicitan contactarlos o llevarlo con las autoridades, quienes están enteradas de la situación. Incluso se ofrece una recompensa por cualquier información que sea de utilidad.

“Seguimos buscando, aunque el cuerpo se cansa, la Fe y esperanza siguen. Hasta encontrarte papá.”, publicó su hija María Gabriela en redes sociales.