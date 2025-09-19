Guanajuato supera meta nacional con más de 500 mil vacunas aplicadas

La Secretaría de Salud reforzó la inmunización infantil con brigadas móviles, jornadas escolares y campañas comunitarias, garantizando esquemas completos en todo el estado

Redacción Notus19 septiembre, 2025

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado durante este año ha repuntado la vacunación de niñas y niños contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

De enero a agosto del presente año logró la aplicación de 74 mil 207 dosis de SRP a niños de 6 años de edad, otras 51 mil 718 dosis de vacunas a niños y niñas de 18 meses de edad.

Y 47 mil 134 dosis de vacunas de SRP a niños y niñas con un año de edad cumplidos.

Con esta estrategia ha permitido que Guanajuato mantenga blindado a su población infantil, gracias al esfuerzo coordinado entre personal de salud, madres y padres de familia y el sector educativo.

Suman más de 500 mil dosis aplicadas en lo que va del año, superando la meta nacional establecida por la Secretaría de Salud Federal.

El éxito de Guanajuato en vacunación se debe a la implementación de diversas acciones estratégicas como brigadas móviles de vacunación que llegan a comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Jornadas de vacunación en escuelas, guarderías y centros de salud, seguimiento digital y en campo para asegurar esquemas completos en tiempo y forma y campañas de concientización con enfoque cultural y comunitario.

Guanajuato cuenta con una red sólida de atención primaria con más de 600 unidades médicas distribuidas en todo el estado; personal capacitado en vacunación y conservación de biológicos y un estricto apego a las normas de calidad y seguridad en cadena de frío.

