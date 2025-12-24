PRI arranca en Huanímaro su ruta rumbo a 2027

La dirigencia estatal sostuvo un primer encuentro con el nuevo comité municipal para fortalecer la organización, cerrar filas con la militancia y reconstruir la confianza ciudadana

Redacción Notus24 diciembre, 2025

Huanímaro, Guanajuato.- Integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Guanajuato iniciaron formalmente trabajos de organización y fortalecimiento territorial en el municipio de Huanímaro, como parte de la ruta estratégica rumbo al Proceso Electoral 2027.

Por instrucciones de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la nueva dirigencia del Comité Municipal de Huanímaro, encabezada por su presidente Ignacio Escobar, con el objetivo de establecer líneas de acción, coordinación y planeación política en el municipio.

En este encuentro participaron el secretario general del CDE del PRI en Guanajuato, Bonifacio Rodríguez Olivares, así como el secretario de Organización, Carlos Abel Lira, el secretario de Acción Electoral, Guillermo Echeverría y el secretario de Atención Adultos Mayores Pedro Álvarez, quienes refrendaron el compromiso de la dirigencia estatal de acompañar, respaldar y fortalecer el trabajo partidista en cada uno de los municipios del estado.

Durante la reunión se destacó la importancia de consolidar una estructura sólida, cercana a la militancia y a la ciudadanía, que permita al PRI recuperar la confianza social y construir una propuesta competitiva, de cara a los próximos retos electorales.

Con este encuentro, el PRI Guanajuato da inicio a una nueva etapa de trabajo en Huanímaro, basada en la organización, la unidad y el compromiso con las y los guanajuatenses, sentando las bases para enfrentar con responsabilidad y visión el proceso electoral de 2027.

