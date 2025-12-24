Aseguran más de 5 mil piezas de pirotecnia en operativo en Irapuato

Protección Civil y Policía retiraron material vendido de forma irregular en la vía pública para prevenir accidentes durante las fiestas decembrinas

Redacción Notus24 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la campaña permanente “No al Uso de Pirotecnia” y de las acciones para prevenir accidentes durante la temporada decembrina, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo el aseguramiento de pirotecnia que era comercializada de manera irregular en la vía pública.

El aseguramiento se realizó sobre el Bulevar a Villas, esquina con Camino a Las Ánimas, luego de atender un reporte operativo que alertaba sobre personas que presuntamente vendían pirotecnia en semáforos de la zona.

Durante la intervención y con apoyo de la Policía Municipal, se detectó que el material era almacenado también en una camioneta cercana al lugar.

En total, se aseguraron aproximadamente 5 mil 300 piezas de pirotecnia, mismas que representaban un riesgo para peatones, automovilistas y los propios vendedores, debido a su manejo y almacenamiento inadecuado.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron el retiro del material y emitieron las indicaciones correspondientes para evitar la reincidencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal refrenda su compromiso de mantener operativos preventivos hasta el 6 de enero de 2026, en coordinación con distintas áreas, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la población y proteger su patrimonio.

Se exhorta a la ciudadanía a no comprar ni utilizar pirotecnia y a reportar cualquier punto de venta al sistema de emergencias 9-1-1, contribuyendo así a unas celebraciones seguras y libres de riesgos.

Redacción Notus24 diciembre, 2025

