Trabajadores “denuncian” despidos forzados y falta de pago en Sonora Grill

Irapuato, Guanajuato.- Trabajadores del Sonora Grill ubicado en Plaza Cibeles de Irapuato denunciaron presuntos incumplimientos de pago, además de que, al parecer tratan de obligarlos a presentar su renuncia. El restaurante cuenta con varias demandas laborales según testimonios, además de que en junio ya había sido cerrado por orden judicial.

Derivado de problemas legales, supuestamente por deudas y embargos, el restaurante cerró sus puertas al público con la excusa de un juicio civil por alrededor de mes y medio. Sin embargo, el personal expresó su descontento al no recibir sueldo ni aguinaldo. Al parecer los dueños de la sucursal evitan pagarle su liquidación.

Los afectados dijeron que los llaman de manera individual para hacer que firmen su renuncia. “Estamos desesperados, no nos han pagado los aguinaldos. Es una cadena con explotación laboral, maltrato a sus trabajadores y sobre todo injusticias”, expresaron, añadiendo que irán hasta las últimas consecuencias legales para obtener lo que les pertenece.