Accidentado fin de semana en la capital: tres percances, dos lesionados

Guanajuato, Guanajuato.- Esta semana arrancó con un auto volcado en la carretera a Juventino Rosas: por la mañana volcó una camioneta Chevrolet Avalanche 2002. El conductor salió ileso.

En contraste, en el fin de semana

La motobomba 8802 y la ambulancia R3 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo de Edgar Torres, Luis Aguirre y Luis Ortiz, acudieron a las inmediaciones de la comunidad de La Trinidad a atender la volcadura, También acudió la máquina-01 del Sistema Municipal de Bomberos. Sólo aseguraron la zona con la desconexión de batería y limpieza de líquidos derramados.

El domingo, empero, hubo dos percances más. La máquina-02 del SIMUB llegó a la cobertura de otro accidente por la misma carretera, pero cerca de la entrada a la comunidad del Tejaban. Hallaron un vehículo que se incendiaba y los elementos realizaron maniobras de sofocación y enfriamiento. De paso apagaron el fuego de un pastizal, generado por la radiación del mismo. No hubo personas lesionadas.

Los que no tuvieron la misma suerte fueron dos hombres que viajaban en otro vehículo automotor, accidentado en la carretera Panorámica, el tramo San Javier a Valenciana. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja les atendieron y la Policía Vial se hizo cargo del accidente.

Arde puesto de comida

Además del incendio de una casa habitación en Paso de Perules y un terreno baldío en avenida Santa Fe, los bomberos voluntarios apagaron el incendio de un carro de venta de comida en la calle Manuel Doblado, el pleno centro de la ciudad.

A las 23:46 horas al lugar llegó la motobomba 8802, a cargo Bombero Capitán Asael Vasni

Maquinista y el bombero Luis Aguirre, para encontrar que ardía un puesto de comida. El siniestro se generó porque el fuego alcanzó al aceite vegetal. El encargado explicó que un transeúnte quiso apagar el fuego originado en el aceite y procedió a vaciar botella de cerveza en él, lo que provocó un incendio total del puesto.

Los bomberos usaron extintor de PQS (Polvo químico seco) y apagaron el incendio. Luego retiraron el tanque de gas para evitar incidentes mayores.