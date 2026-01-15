Prevén paso de más de 300 mil peregrinos por Guanajuato rumbo a San Juan de los Lagos

Guanajuato, Gto.- A partir de este 16 de enero, las peregrinaciones desde distintos puntos del país comenzarán su recorrido hasta San Juan de Los Lagos, Jalisco; incrementando paulatinamente con el paso de los días. Se prevé que más de 300 mil peregrinos atraviesen 33 municipios de la entidad, considerando la afluencia del 2025.

Ante el paso de personas peregrinas por la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato hace un llamado a todos los automovilistas a seguir las recomendaciones para reducir posibles riesgos.

Ante la presencia de peregrinaciones, quienes conduzcan un vehículo deberán encender las luces intermitentes y reducir la velocidad y mantener la distancia adecuada con el auto que va delante.

También se recomienda evitar frenar en seco, no rebasar y respetar las unidades que abanderen a las peregrinaciones y sobre todo atender las indicaciones del personal de Protección Civil.

Se recomienda a las personas peregrinas utilizar un gafete de identificación con datos personales y números telefónicos de familiares, son útiles en casos de emergencia. Además, consumir alimentos enlatados o preparados de forma higiénica

Es necesario identificar en todo momento a las y los elementos de Protección Civil, y cuando haya que caminar por las noches, se debe llevar lámpara de mano con baterías y focos de repuesto.

Al cuidado de todas las personas peregrinas estarán: la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Policía Estatal de Caminos y el Sistema Estatal C5i; la Secretaría de Salud; Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato; Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato; Delegación Estatal de Cruz Roja y sus delegaciones municipales; Caminos y Puentes Federales (Capufe); Ángeles Verdes; y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil y Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad y Paz reafirma que la vigilancia será permanente durante toda la temporada de peregrinaciones, a fin de que el tránsito por la entidad se lleve a cabo de manera ordenada y sin incidentes.