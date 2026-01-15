Conmemoran aniversario del IEEG con exposición sobre elecciones en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Como parte de la conmemoración por este aniversario, se presentó la exposición: “Un día de elecciones en Guanajuato 1917–1922”, misma que ha sido conservada por el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato.

Esta exposición realiza un recorrido por la vida cotidiana de las personas guanajuatenses en el primer ejercicio electoral, tras haberse promulgado la Constitución de 1917, mostrando la formación y crecimiento de la cultura de la democracia y la participación de la ciudadanía en las distintas poblaciones de Guanajuato.

Durante su discurso en el acto protocolario, la consejera presidenta del Instituto, Brenda Canchola Elizarraraz resaltó que desde su creación en 1995 y hasta la actualidad, el IEEG se ha distinguido por desempeñarse con certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que son los principios rectores de la materia electoral.

Agregó que gracias a ello se han organizado 12 procesos electorales y un plebiscito llevado a cabo en el año 2010.

“Refrendamos nuestro compromiso el día de hoy con la ciudadanía guanajuatense para cumplir con responsabilidad y profesionalismo nuestra función sustantiva: fortalecer la democracia en nuestro estado a través de la organización de elecciones confiables y el fomento a la cultura cívica. Les invitamos a seguir participando, a involucrarse y asumir que la democracia es una tarea que compartimos todas y todos y que vamos construyendo día a día, porque una democracia viva sólo existe cuando la ciudadanía participa cuando ejerce sus derechos y cuando hace oír su voz”, expresó.

En el acto de conmemoración estuvieron presentes las consejeras electorales, María Concepción Esther Aboites Sámano y Blanca Marcela Aboytes Vega; el consejero electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja; la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez; y personal del Instituto.

Además de autoridades del Archivo Histórico del Congreso del Estado; de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato (INE); magistraturas y personal del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG); así como personas representantes de partidos políticos.