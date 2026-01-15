Supervisa SOP obras de infraestructura educativa en CETAC 16 de Dolores Hidalgo

El plantel registra un avance físico de 11.7% y una inversión superior a 18.5 millones de pesos para la construcción de aulas, laboratorios y áreas complementarias

Redacción Notus15 enero, 2026

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El Secretario de Obra Pública (SOP), Juan Pablo Pérez Beltrán, realizó una visita de supervisión al Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) No. 16, en el municipio de Dolores Hidalgo, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los trabajos de infraestructura educativa que se desarrollan en el estado.

Durante el recorrido, el titular de la dependencia constató los avances de la obra, la cual contempla la construcción de siete aulas, un servicio sanitario, un laboratorio multifuncional, un laboratorio de ciencias, barda perimetral y patio cívico, con el propósito de fortalecer las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes del plantel.

Actualmente presenta un avance físico del 11.78% y se invierten más de 18.5 millones de pesos. Al momento, las labores se concentran en la cimentación y el habilitado de acero de la estructura del edificio administrativo.

Con estas acciones, y en apego a la instrucción de la Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente refrenda su compromiso de impulsar infraestructura educativa de calidad, construida con responsabilidad y enfocada en generar mejores oportunidades para la juventud guanajuatense.

Se tiene previsto que los trabajos concluyan en el mes de octubre del presente año.

