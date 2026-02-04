Prevén mañanas con hasta 5 °C en Guanajuato por frentes fríos 32 y 33

Alertan por heladas, lloviznas y rachas de viento de hasta 40 km/h esta semana

Redacción Notus4 febrero, 2026

Guanajuato, Gto.- Debido al frente frío número 32, el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), prevé mañanas muy frías esta semana.

“Los frentes fríos entre enero y febrero son un poco más intensos, ya que se han presentado heladas en la entidad y para estas fechas vamos a tener todavía aire frío por las mañanas”, advirtió.

“Las temperaturas mínimas en zona centro van a rondar por debajo de los 10 °C; en la zona centro sur y hacia el norte del estado, se llegará a temperaturas cercanas a los 5 °C en esta semana”.

El Mtro. Esquivel Longoria mencionó que se pronostican precipitaciones entre miércoles y jueves en el sureste del estado, hacia los municipios de Acámbaro y los alrededores. También se podrían presentar lloviznas aisladas.

Se prevé un enfriamiento a lo largo del jueves y viernes, debido al frente frío número 33 que traerá consigo un incremento de nubosidad.

“Cuando se incrementa la nubosidad a lo largo del día, las temperaturas se mantienen templadas o frías, así que jueves o viernes va a ser un día relativamente frío en comparación con los otros”.

En cuanto al viento, mencionó que también se tendrá un incremento con ráfagas máximas cercanas a los 30 o 40 km/h.

Con el descenso de temperatura y las corrientes de aire frío, el especialista recomienda mantenerse abrigados y consultar las actualizaciones de la información a través del portal web www.acaug.ugto.mx y de la página de Facebook del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la UG.

