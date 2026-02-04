Encuentran cuerpo en campos de fútbol de la Primero de Mayo y Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado dentro de un cuarto ubicado en los campos de fútbol entre las colonias Primera de Mayo y Guadalupe, en Irapuato. Los primeros reportes confirmaron que el hombre llevaba varios días muerto.

Según residentes de las colonias, era una persona en aparente situación de calle, que entró al cuarto a dormir. Ante el reporte del cuerpo, las autoridades acudieron para valorar la situación. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En espera de la SEMEFO y la Fiscalía para las investigaciones respecto a la causa de muerte, ya que, no contaba con huellas de violencia visibles.